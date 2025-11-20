Ozarus Cijena danas

Trenutačna cijena Ozarus (OZARUS) danas je $ 0.00000734, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OZARUS u USD je $ 0.00000734 po OZARUS.

Ozarus trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,339.88, s količinom u optjecaju od 999.92M OZARUS. Tijekom posljednja 24 sata, OZARUS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00007982, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000733.

U kratkoročnim performansama, OZARUS se kretao -- u posljednjem satu i -8.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ozarus (OZARUS)

Tržišna kapitalizacija $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,924,972.2839 999,924,972.2839 999,924,972.2839

