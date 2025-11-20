Ozapay Cijena danas

Trenutačna cijena Ozapay (OZA) danas je $ 0.03099742, s promjenom od 0.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OZA u USD je $ 0.03099742 po OZA.

Ozapay trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,545,333, s količinom u optjecaju od 759.59M OZA. Tijekom posljednja 24 sata, OZA trgovao je između $ 0.02983049 (niska) i $ 0.0324262 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04616339, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01549951.

U kratkoročnim performansama, OZA se kretao +0.74% u posljednjem satu i +1.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ozapay (OZA)

Tržišna kapitalizacija $ 23.55M$ 23.55M $ 23.55M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.90M$ 30.90M $ 30.90M Količina u optjecaju 759.59M 759.59M 759.59M Ukupna količina 996,889,054.1 996,889,054.1 996,889,054.1

