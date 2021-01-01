Oxbull (OXI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Oxbull (OXI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Oxbull (OXI) Informacije Since Oxbull's inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate. Službena web stranica: https://oxbull.tech

Oxbull (OXI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oxbull (OXI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Ukupna količina: $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M Količina u optjecaju: $ 11.98M $ 11.98M $ 11.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Povijesni maksimum: $ 0.74021 $ 0.74021 $ 0.74021 Povijesni minimum: $ 0.13975 $ 0.13975 $ 0.13975 Trenutna cijena: $ 0.235398 $ 0.235398 $ 0.235398 Saznajte više o cijeni Oxbull (OXI)

Oxbull (OXI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Oxbull (OXI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OXI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OXI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OXI tokena, istražite OXI cijenu tokena uživo!

