Oxbull (OXI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.242816 $ 0.242816 $ 0.242816 24-satna najniža cijena $ 0.257087 $ 0.257087 $ 0.257087 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.242816$ 0.242816 $ 0.242816 24-satna najviša cijena $ 0.257087$ 0.257087 $ 0.257087 Najviša cijena ikada $ 0.74021$ 0.74021 $ 0.74021 Najniža cijena $ 0.13975$ 0.13975 $ 0.13975 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) -1.80% Promjena cijene (7D) -2.33% Promjena cijene (7D) -2.33%

Oxbull (OXI) cijena u stvarnom vremenu je $0.252444. Tijekom protekla 24 sata, OXItrgovalo je između najniže cijene $ 0.242816 i najviše cijene $ 0.257087, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OXI je $ 0.74021, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.13975.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OXI se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -1.80% u posljednjih 24 sata i -2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oxbull (OXI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Količina u optjecaju 11.98M 11.98M 11.98M Ukupna količina 12,345,678.0 12,345,678.0 12,345,678.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oxbull je $ 3.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OXI je 11.98M, s ukupnom količinom od 12345678.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.12M.