Oxai (OXAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Oxai (OXAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Oxai (OXAI) Informacije OXAI is a decentralized AI protocol combining blockchain and artificial intelligence to offer secure, scalable, and accessible AI tools. The platform includes an AI-powered dApp for real-time chat, image generation, audits, and rewards. Built on a dual-layer chain, OXAI enables users to interact, earn, and govern using its native token on Base and its own network. Službena web stranica: https://oxai.io Bijela knjiga: https://oxai.io/docs Kupi OXAI odmah!

Oxai (OXAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oxai (OXAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.14K $ 5.14K $ 5.14K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K Povijesni maksimum: $ 0.00985859 $ 0.00985859 $ 0.00985859 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Oxai (OXAI)

Oxai (OXAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Oxai (OXAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OXAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OXAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OXAI tokena, istražite OXAI cijenu tokena uživo!

OXAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OXAI? Naša OXAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OXAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!