Oxai (OXAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00985859$ 0.00985859 $ 0.00985859 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.32% Promjena cijene (7D) +3.32%

Oxai (OXAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OXAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OXAI je $ 0.00985859, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OXAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oxai (OXAI)

Tržišna kapitalizacija $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.01K$ 29.01K $ 29.01K Količina u optjecaju 60.00M 60.00M 60.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oxai je $ 17.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OXAI je 60.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.01K.