OX Labs Cijena danas

Trenutačna cijena OX Labs (OXLABS) danas je $ 0.00000565, s promjenom od 2.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OXLABS u USD je $ 0.00000565 po OXLABS.

OX Labs trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,345.56, s količinom u optjecaju od 946.48M OXLABS. Tijekom posljednja 24 sata, OXLABS trgovao je između $ 0.0000052 (niska) i $ 0.00000575 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00035771, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000051.

U kratkoročnim performansama, OXLABS se kretao -0.16% u posljednjem satu i -14.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OX Labs (OXLABS)

Tržišna kapitalizacija $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.63K$ 5.63K $ 5.63K Količina u optjecaju 946.48M 946.48M 946.48M Ukupna količina 996,013,103.598391 996,013,103.598391 996,013,103.598391

Trenutačna tržišna kapitalizacija OX Labs je $ 5.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OXLABS je 946.48M, s ukupnom količinom od 996013103.598391. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.63K.