OX Coin (OX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OX Coin (OX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OX Coin (OX) Informacije OX Coin is the native currency of OX.FUN - a nextgen SocialFi perps exchange. ###What is OX.FUN? OX.FUN is a derivatives exchange where users can trade 200+ coins with up to 50x leverage, including the latest meme tokens. It also supports a diverse range of memecoin collateral, allowing holders to get the most out of their meme portfolios. ###What is the Utility of OX Coin? OX can be used to stake, earn yield and participate in OX.FUN Vaults

OX is accepted as trading collateral on OX.FUN

All fees on OX.FUN are collected in OX

OX is the native PnL currency of OX.FUN ###What are OX.FUN Vaults? Users on the platform can stake in a range of passive strategy vaults, allowing them to earn yield in ranging, upward and downward trending markets. OX.FUN also runs large scale memecoin trading competitions using Battle Vaults, including 16-way competitions between memecoin devs and 1v1's between various Crypto Twitter personalities, and the notorious ongoing Su VS Kyle 3AC trading deathmatch Users can stake into their favourite competitors' vaults, copying their trades and participating in prize pools. ###What makes OX.FUN a SocialFi Exchange? OX.FUN pioneers the Alpha Feed, allowing users to comment and share any of their trades. Other traders may then copy or counter trade them. There’s always an incentive to comment on trades to influence other traders on the platform - the original trader earns fees from those who copy/counter, while (unlike standard copytrading) the rest of the original traders’ account is hidden. The platform’s Battle Vaults also allow users to bet on social media personalities & memecoin devs, copy-trade their strategies, and participate in prize pools. ###Does OX.FUN have a Referral Program? OX.FUN offers a class-leading referral program where users can earn 30% of their referrals' trading fees. New referrals also receive a permanent trading discount - 50% off maker fees and 28% off taker fees. ###What are the Basic Tokenomics of OX Coin? OX Coin was launched on February 15th, 2024 with a maximum supply capped at 9.86B tokens. The current circulating supply of OX Coin is verified and visible above, alongside the total and maximum supply values. All trading fees on OX.FUN are periodically burned, constantly decreasing the total supply. More information regarding fee burn and other OX.FUN statistics can be found on our Analytics page. Službena web stranica: https://ox.fun/en Kupi OX odmah!

OX Coin (OX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OX Coin (OX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 393.95K $ 393.95K $ 393.95K Ukupna količina: $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B Količina u optjecaju: $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 393.95K $ 393.95K $ 393.95K Povijesni maksimum: $ 0.03526726 $ 0.03526726 $ 0.03526726 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015197 $ 0.00015197 $ 0.00015197 Saznajte više o cijeni OX Coin (OX)

OX Coin (OX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OX Coin (OX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OX tokena, istražite OX cijenu tokena uživo!

OX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OX? Naša OX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!