OX Coin Logotip

OX Coin Cijena (OX)

Neuvršten

1 OX u USD cijena uživo:

$0.00014758
$0.00014758
-5.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena OX Coin (OX)
OX Coin (OX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00014261
$ 0.00014261
24-satna najniža cijena
$ 0.00015627
$ 0.00015627
24-satna najviša cijena

$ 0.00014261
$ 0.00014261

$ 0.00015627
$ 0.00015627

$ 0.03526726
$ 0.03526726

$ 0.00014261
$ 0.00014261

-0.16%

-5.27%

-19.87%

-19.87%

OX Coin (OX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014803. Tijekom protekla 24 sata, OXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00014261 i najviše cijene $ 0.00015627, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OX je $ 0.03526726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00014261.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OX se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -5.27% u posljednjih 24 sata i -19.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OX Coin (OX)

$ 387.79K
$ 387.79K

--
--

$ 387.79K
$ 387.79K

2.62B
2.62B

2,616,366,566.55892
2,616,366,566.55892

Trenutačna tržišna kapitalizacija OX Coin je $ 387.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OX je 2.62B, s ukupnom količinom od 2616366566.55892. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 387.79K.

OX Coin (OX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OX Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OX Coin u USD iznosila je $ -0.0001279091.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OX Coin u USD iznosila je $ -0.0001208592.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OX Coin u USD iznosila je $ -0.0006390969009482264.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.27%
30 dana$ -0.0001279091-86.40%
60 dana$ -0.0001208592-81.64%
90 dana$ -0.0006390969009482264-81.19%

Što je OX Coin (OX)

OX Coin is the native currency of [OX.FUN](https://ox.fun) - a nextgen SocialFi perps exchange. ###What is OX.FUN? OX.FUN is a derivatives exchange where users can trade 200+ coins with up to 50x leverage, including the latest meme tokens. It also supports a diverse range of memecoin collateral, allowing holders to get the most out of their meme portfolios. ###What is the Utility of OX Coin? * OX can be used to stake, earn yield and participate in [OX.FUN Vaults](https://ox.fun/vaults) * OX is accepted as trading collateral on OX.FUN * All fees on OX.FUN are collected in OX * OX is the native PnL currency of OX.FUN ###What are OX.FUN Vaults? Users on the platform can stake in a range of passive strategy vaults, allowing them to earn yield in ranging, upward and downward trending markets. OX.FUN also runs large scale memecoin trading competitions using Battle Vaults, including 16-way competitions between memecoin devs and 1v1's between various Crypto Twitter personalities, and the notorious ongoing Su VS Kyle 3AC trading deathmatch Users can stake into their favourite competitors' vaults, copying their trades and participating in prize pools. ###What makes OX.FUN a SocialFi Exchange? OX.FUN pioneers the Alpha Feed, allowing users to comment and share any of their trades. Other traders may then copy or counter trade them. There’s always an incentive to comment on trades to influence other traders on the platform - the original trader earns fees from those who copy/counter, while (unlike standard copytrading) the rest of the original traders’ account is hidden. The platform’s Battle Vaults also allow users to bet on social media personalities & memecoin devs, copy-trade their strategies, and participate in prize pools. ###Does OX.FUN have a Referral Program? OX.FUN offers a class-leading referral program where users can earn 30% of their referrals' trading fees. New referrals also receive a permanent trading discount - 50% off maker fees and 28% off taker fees. ###What are the Basic Tokenomics of OX Coin? OX Coin was launched on February 15th, 2024 with a maximum supply capped at 9.86B tokens. The current circulating supply of OX Coin is verified and visible above, alongside the total and maximum supply values. All trading fees on OX.FUN are periodically burned, constantly decreasing the total supply. More information regarding fee burn and other OX.FUN statistics can be found on our [Analytics page](https://analytics.ox.fun/).

Resurs OX Coin (OX)

Službena web-stranica

OX Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OX Coin (OX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OX Coin (OX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OX Coin.

Provjerite OX Coin predviđanje cijene sada!

OX u lokalnim valutama

OX Coin (OX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OX Coin (OX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OX Coin (OX)

Koliko OX Coin (OX) vrijedi danas?
Cijena OX uživo u USD je 0.00014803 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OX u USD?
Trenutačna cijena OX u USD je $ 0.00014803. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OX Coin?
Tržišna kapitalizacija za OX je $ 387.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OX?
Količina u optjecaju za OX je 2.62B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OX?
OX je postigao ATH cijenu od 0.03526726 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OX?
OX je vidio ATL cijenu od 0.00014261 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OX?
24-satni obujam trgovanja za OX je -- USD.
Hoće li OX još narasti ove godine?
OX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
OX Coin (OX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

