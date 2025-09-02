OX Coin (OX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00014261 24-satna najviša cijena $ 0.00015627 Najviša cijena ikada $ 0.03526726 Najniža cijena $ 0.00014261 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) -5.27% Promjena cijene (7D) -19.87%

OX Coin (OX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014803. Tijekom protekla 24 sata, OXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00014261 i najviše cijene $ 0.00015627, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OX je $ 0.03526726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00014261.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OX se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -5.27% u posljednjih 24 sata i -19.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OX Coin (OX)

Tržišna kapitalizacija $ 387.79K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 387.79K Količina u optjecaju 2.62B Ukupna količina 2,616,366,566.55892

Trenutačna tržišna kapitalizacija OX Coin je $ 387.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OX je 2.62B, s ukupnom količinom od 2616366566.55892. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 387.79K.