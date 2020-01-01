OVO (OVO) Tokenomika
OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj OVO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja OVO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
