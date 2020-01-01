OVO (OVO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OVO (OVO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OVO (OVO) Informacije OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Službena web stranica: https://www.ovo.space/ Bijela knjiga: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/ Kupi OVO odmah!

OVO (OVO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OVO (OVO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 160.96K $ 160.96K $ 160.96K Ukupna količina: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M Količina u optjecaju: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 160.96K $ 160.96K $ 160.96K Povijesni maksimum: $ 0.236899 $ 0.236899 $ 0.236899 Povijesni minimum: $ 0.00006218 $ 0.00006218 $ 0.00006218 Trenutna cijena: $ 0.00097603 $ 0.00097603 $ 0.00097603 Saznajte više o cijeni OVO (OVO)

OVO (OVO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OVO (OVO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OVO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OVO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OVO tokena, istražite OVO cijenu tokena uživo!

OVO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OVO? Naša OVO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OVO predviđanje cijene tokena odmah!

