Više o OVO

OVO Informacije o cijeni

OVO Bijela knjiga

OVO Službena web stranica

OVO Tokenomija

OVO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OVO Logotip

OVO Cijena (OVO)

Neuvršten

1 OVO u USD cijena uživo:

$0.00098526
$0.00098526$0.00098526
-3.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena OVO (OVO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:58:55 (UTC+8)

OVO (OVO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00097976
$ 0.00097976$ 0.00097976
24-satna najniža cijena
$ 0.00103285
$ 0.00103285$ 0.00103285
24-satna najviša cijena

$ 0.00097976
$ 0.00097976$ 0.00097976

$ 0.00103285
$ 0.00103285$ 0.00103285

$ 0.236899
$ 0.236899$ 0.236899

$ 0.00006218
$ 0.00006218$ 0.00006218

-0.87%

-4.00%

-2.12%

-2.12%

OVO (OVO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00098559. Tijekom protekla 24 sata, OVOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00097976 i najviše cijene $ 0.00103285, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OVO je $ 0.236899, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006218.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OVO se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, -4.00% u posljednjih 24 sata i -2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OVO (OVO)

$ 162.62K
$ 162.62K$ 162.62K

--
----

$ 162.62K
$ 162.62K$ 162.62K

165.00M
165.00M 165.00M

165,000,000.0
165,000,000.0 165,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OVO je $ 162.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OVO je 165.00M, s ukupnom količinom od 165000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.62K.

OVO (OVO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OVO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OVO u USD iznosila je $ +0.0000771772.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OVO u USD iznosila je $ -0.0000612474.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OVO u USD iznosila je $ -0.0000951685045946517.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.00%
30 dana$ +0.0000771772+7.83%
60 dana$ -0.0000612474-6.21%
90 dana$ -0.0000951685045946517-8.80%

Što je OVO (OVO)

OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

OVO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OVO (OVO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OVO (OVO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OVO.

Provjerite OVO predviđanje cijene sada!

OVO u lokalnim valutama

OVO (OVO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OVO (OVO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OVO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OVO (OVO)

Koliko OVO (OVO) vrijedi danas?
Cijena OVO uživo u USD je 0.00098559 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OVO u USD?
Trenutačna cijena OVO u USD je $ 0.00098559. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OVO?
Tržišna kapitalizacija za OVO je $ 162.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OVO?
Količina u optjecaju za OVO je 165.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OVO?
OVO je postigao ATH cijenu od 0.236899 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OVO?
OVO je vidio ATL cijenu od 0.00006218 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OVO?
24-satni obujam trgovanja za OVO je -- USD.
Hoće li OVO još narasti ove godine?
OVO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OVO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:58:55 (UTC+8)

OVO (OVO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.