OVO (OVO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00097976 $ 0.00097976 $ 0.00097976 24-satna najniža cijena $ 0.00103285 $ 0.00103285 $ 0.00103285 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00097976$ 0.00097976 $ 0.00097976 24-satna najviša cijena $ 0.00103285$ 0.00103285 $ 0.00103285 Najviša cijena ikada $ 0.236899$ 0.236899 $ 0.236899 Najniža cijena $ 0.00006218$ 0.00006218 $ 0.00006218 Promjena cijene (1H) -0.87% Promjena cijene (1D) -4.00% Promjena cijene (7D) -2.12% Promjena cijene (7D) -2.12%

OVO (OVO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00098559. Tijekom protekla 24 sata, OVOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00097976 i najviše cijene $ 0.00103285, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OVO je $ 0.236899, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006218.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OVO se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, -4.00% u posljednjih 24 sata i -2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OVO (OVO)

Tržišna kapitalizacija $ 162.62K$ 162.62K $ 162.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 162.62K$ 162.62K $ 162.62K Količina u optjecaju 165.00M 165.00M 165.00M Ukupna količina 165,000,000.0 165,000,000.0 165,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OVO je $ 162.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OVO je 165.00M, s ukupnom količinom od 165000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.62K.