Trenutačna cijena OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) danas je $ 0.00088221, s promjenom od 11.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OUTLAW u USD je $ 0.00088221 po OUTLAW.

OUTLAW Crypto Games trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 877,973, s količinom u optjecaju od 995.20M OUTLAW. Tijekom posljednja 24 sata, OUTLAW trgovao je između $ 0.00073022 (niska) i $ 0.00088989 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02415954, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00063913.

U kratkoročnim performansama, OUTLAW se kretao +0.42% u posljednjem satu i +13.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Tržišna kapitalizacija $ 877.97K$ 877.97K $ 877.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 877.97K$ 877.97K $ 877.97K Količina u optjecaju 995.20M 995.20M 995.20M Ukupna količina 995,199,151.884062 995,199,151.884062 995,199,151.884062

