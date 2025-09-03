Outerscope (OUTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00139069$ 0.00139069 $ 0.00139069 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4.06% Promjena cijene (7D) -3.60% Promjena cijene (7D) -3.60%

Outerscope (OUTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OUTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OUTER je $ 0.00139069, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OUTER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.06% u posljednjih 24 sata i -3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Outerscope (OUTER)

Tržišna kapitalizacija $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K Količina u optjecaju 799.32M 799.32M 799.32M Ukupna količina 999,455,110.682815 999,455,110.682815 999,455,110.682815

Trenutačna tržišna kapitalizacija Outerscope je $ 10.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OUTER je 799.32M, s ukupnom količinom od 999455110.682815. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.78K.