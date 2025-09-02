Više o OOBE

Out of body experience Cijena (OOBE)

Neuvršten

1 OOBE u USD cijena uživo:

$0.00063981
$0.00063981$0.00063981
+0.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Out of body experience (OOBE)
Out of body experience (OOBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289523
$ 0.00289523$ 0.00289523

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

+0.77%

-16.77%

-16.77%

Out of body experience (OOBE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OOBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OOBE je $ 0.00289523, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OOBE se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, +0.77% u posljednjih 24 sata i -16.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Out of body experience (OOBE)

$ 616.62K
$ 616.62K$ 616.62K

--
----

$ 616.62K
$ 616.62K$ 616.62K

963.76M
963.76M 963.76M

963,759,317.0
963,759,317.0 963,759,317.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Out of body experience je $ 616.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OOBE je 963.76M, s ukupnom količinom od 963759317.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 616.62K.

Out of body experience (OOBE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Out of body experience u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Out of body experience u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Out of body experience u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Out of body experience u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.77%
30 dana$ 0+0.75%
60 dana$ 0-13.25%
90 dana$ 0--

Što je Out of body experience (OOBE)

The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Out of body experience (OOBE)

Službena web-stranica

Out of body experience Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Out of body experience (OOBE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Out of body experience (OOBE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Out of body experience.

Provjerite Out of body experience predviđanje cijene sada!

OOBE u lokalnim valutama

Out of body experience (OOBE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Out of body experience (OOBE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OOBE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Out of body experience (OOBE)

Koliko Out of body experience (OOBE) vrijedi danas?
Cijena OOBE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OOBE u USD?
Trenutačna cijena OOBE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Out of body experience?
Tržišna kapitalizacija za OOBE je $ 616.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OOBE?
Količina u optjecaju za OOBE je 963.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OOBE?
OOBE je postigao ATH cijenu od 0.00289523 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OOBE?
OOBE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OOBE?
24-satni obujam trgovanja za OOBE je -- USD.
Hoće li OOBE još narasti ove godine?
OOBE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OOBE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.