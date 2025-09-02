OUSG (OUSG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 112.39 $ 112.39 $ 112.39 24-satna najniža cijena $ 112.39 $ 112.39 $ 112.39 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 112.39$ 112.39 $ 112.39 24-satna najviša cijena $ 112.39$ 112.39 $ 112.39 Najviša cijena ikada $ 112.39$ 112.39 $ 112.39 Najniža cijena $ 95.09$ 95.09 $ 95.09 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.07% Promjena cijene (7D) +0.07%

OUSG (OUSG) cijena u stvarnom vremenu je $112.39. Tijekom protekla 24 sata, OUSGtrgovalo je između najniže cijene $ 112.39 i najviše cijene $ 112.39, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OUSG je $ 112.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 95.09.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OUSG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OUSG (OUSG)

Tržišna kapitalizacija $ 727.67M$ 727.67M $ 727.67M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 727.67M$ 727.67M $ 727.67M Količina u optjecaju 6.47M 6.47M 6.47M Ukupna količina 6,474,415.296468297 6,474,415.296468297 6,474,415.296468297

Trenutačna tržišna kapitalizacija OUSG je $ 727.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OUSG je 6.47M, s ukupnom količinom od 6474415.296468297. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 727.67M.