Ouroboros Cijena (ORX)

$0.0457057
-13.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Ouroboros (ORX)
Ouroboros (ORX) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.04455907
$ 0.052537
$ 0.04455907
$ 0.052537
$ 0.975958
$ 0.01324902
-2.13%

-13.00%

-14.07%

-14.07%

Ouroboros (ORX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0457057. Tijekom protekla 24 sata, ORXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04455907 i najviše cijene $ 0.052537, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORX je $ 0.975958, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01324902.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORX se promijenio za -2.13% u posljednjih sat vremena, -13.00% u posljednjih 24 sata i -14.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ouroboros (ORX)

$ 6.31M
--
$ 6.31M
137.85M
137,847,923.3514973
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ouroboros je $ 6.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORX je 137.85M, s ukupnom količinom od 137847923.3514973. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.31M.

Ouroboros (ORX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ouroboros u USD iznosila je $ -0.00683097645413016.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ouroboros u USD iznosila je $ -0.0000045568.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ouroboros u USD iznosila je $ +0.0453827023.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ouroboros u USD iznosila je $ +0.024998138637026433.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00683097645413016-13.00%
30 dana$ -0.0000045568-0.00%
60 dana$ +0.0453827023+99.29%
90 dana$ +0.024998138637026433+120.72%

Što je Ouroboros (ORX)

ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Ouroboros Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ouroboros (ORX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ouroboros (ORX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ouroboros.

Provjerite Ouroboros predviđanje cijene sada!

ORX u lokalnim valutama

Ouroboros (ORX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ouroboros (ORX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ouroboros (ORX)

Koliko Ouroboros (ORX) vrijedi danas?
Cijena ORX uživo u USD je 0.0457057 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ORX u USD?
Trenutačna cijena ORX u USD je $ 0.0457057. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ouroboros?
Tržišna kapitalizacija za ORX je $ 6.31M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ORX?
Količina u optjecaju za ORX je 137.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ORX?
ORX je postigao ATH cijenu od 0.975958 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ORX?
ORX je vidio ATL cijenu od 0.01324902 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ORX?
24-satni obujam trgovanja za ORX je -- USD.
Hoće li ORX još narasti ove godine?
ORX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ORX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.