Ouroboros (ORX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04455907 $ 0.04455907 $ 0.04455907 24-satna najniža cijena $ 0.052537 $ 0.052537 $ 0.052537 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04455907$ 0.04455907 $ 0.04455907 24-satna najviša cijena $ 0.052537$ 0.052537 $ 0.052537 Najviša cijena ikada $ 0.975958$ 0.975958 $ 0.975958 Najniža cijena $ 0.01324902$ 0.01324902 $ 0.01324902 Promjena cijene (1H) -2.13% Promjena cijene (1D) -13.00% Promjena cijene (7D) -14.07% Promjena cijene (7D) -14.07%

Ouroboros (ORX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0457057. Tijekom protekla 24 sata, ORXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04455907 i najviše cijene $ 0.052537, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORX je $ 0.975958, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01324902.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORX se promijenio za -2.13% u posljednjih sat vremena, -13.00% u posljednjih 24 sata i -14.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ouroboros (ORX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M Količina u optjecaju 137.85M 137.85M 137.85M Ukupna količina 137,847,923.3514973 137,847,923.3514973 137,847,923.3514973

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ouroboros je $ 6.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORX je 137.85M, s ukupnom količinom od 137847923.3514973. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.31M.