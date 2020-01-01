Otto ($OTTO) Tokenomika
Otto ($OTTO) Informacije
The $OTTO token powers Otto, Hybrid’s first autonomous AI agent, providing real-time crypto insights powered by Hybrid’s unified data API.
Otto is Hybrid’s first autonomous AI agent, powered by the $OTTO token, providing real-time crypto insights, interactive features, and humor-packed engagement. Otto uses Hybrid's Unified Data API for actionable market data and the Eliza framework for conversational capabilities. The $OTTO token fuels this ecosystem, granting access to Otto’s chatbot and serving as the backbone for Hybrid’s Initial Agent Offering (IAO) platform. With its innovative integration of AI and blockchain, Otto represents the next frontier in autonomous agents.
Otto ($OTTO) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Otto ($OTTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Otto ($OTTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Otto ($OTTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj $OTTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja $OTTO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku $OTTO tokena, istražite $OTTO cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.