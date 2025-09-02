Otto ($OTTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00911859$ 0.00911859 $ 0.00911859 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -1.26% Promjena cijene (7D) -10.56% Promjena cijene (7D) -10.56%

Otto ($OTTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $OTTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $OTTO je $ 0.00911859, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $OTTO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.26% u posljednjih 24 sata i -10.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Otto ($OTTO)

Tržišna kapitalizacija $ 72.31K$ 72.31K $ 72.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.31K$ 72.31K $ 72.31K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Otto je $ 72.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $OTTO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.31K.