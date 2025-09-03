OTIA (OTIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003054 $ 0.00003054 $ 0.00003054 24-satna najniža cijena $ 0.00003217 $ 0.00003217 $ 0.00003217 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003054$ 0.00003054 $ 0.00003054 24-satna najviša cijena $ 0.00003217$ 0.00003217 $ 0.00003217 Najviša cijena ikada $ 0.00093649$ 0.00093649 $ 0.00093649 Najniža cijena $ 0.00001706$ 0.00001706 $ 0.00001706 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.54% Promjena cijene (7D) +6.12% Promjena cijene (7D) +6.12%

OTIA (OTIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000316. Tijekom protekla 24 sata, OTIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003054 i najviše cijene $ 0.00003217, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OTIA je $ 0.00093649, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001706.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OTIA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.54% u posljednjih 24 sata i +6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OTIA (OTIA)

Tržišna kapitalizacija $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.07K$ 26.07K $ 26.07K Količina u optjecaju 825.14M 825.14M 825.14M Ukupna količina 825,143,087.5855247 825,143,087.5855247 825,143,087.5855247

Trenutačna tržišna kapitalizacija OTIA je $ 26.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OTIA je 825.14M, s ukupnom količinom od 825143087.5855247. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.07K.