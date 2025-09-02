Otherworld (OWN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.271987 24-satna najviša cijena $ 0.291664 Najviša cijena ikada $ 1.8 Najniža cijena $ 0.10068 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -6.14% Promjena cijene (7D) -5.69%

Otherworld (OWN) cijena u stvarnom vremenu je $0.273606. Tijekom protekla 24 sata, OWNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.271987 i najviše cijene $ 0.291664, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OWN je $ 1.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10068.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OWN se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -6.14% u posljednjih 24 sata i -5.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Otherworld (OWN)

Tržišna kapitalizacija $ 9.66M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 273.42M Količina u optjecaju 35.34M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Otherworld je $ 9.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OWN je 35.34M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 273.42M.