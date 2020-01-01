Osmosis allUSDT (USDT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Osmosis allUSDT (USDT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Osmosis allUSDT (USDT) Informacije Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT. Službena web stranica: https://app.osmosis.zone/ Kupi USDT odmah!

Osmosis allUSDT (USDT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Osmosis allUSDT (USDT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 898.19K $ 898.19K $ 898.19K Ukupna količina: $ 896.88K $ 896.88K $ 896.88K Količina u optjecaju: $ 896.88K $ 896.88K $ 896.88K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 898.19K $ 898.19K $ 898.19K Povijesni maksimum: $ 1.096 $ 1.096 $ 1.096 Povijesni minimum: $ 0.879927 $ 0.879927 $ 0.879927 Trenutna cijena: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Saznajte više o cijeni Osmosis allUSDT (USDT)

Osmosis allUSDT (USDT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Osmosis allUSDT (USDT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDT tokena, istražite USDT cijenu tokena uživo!

