Osmosis allUSDT (USDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.996152 $ 0.996152 $ 0.996152 24-satna najniža cijena $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.996152$ 0.996152 $ 0.996152 24-satna najviša cijena $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Najviša cijena ikada $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 Najniža cijena $ 0.879927$ 0.879927 $ 0.879927 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Osmosis allUSDT (USDT) cijena u stvarnom vremenu je $0.999635. Tijekom protekla 24 sata, USDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.996152 i najviše cijene $ 1.003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDT je $ 1.096, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.879927.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDT se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Osmosis allUSDT (USDT)

Tržišna kapitalizacija $ 896.56K$ 896.56K $ 896.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 896.56K$ 896.56K $ 896.56K Količina u optjecaju 896.88K 896.88K 896.88K Ukupna količina 896,883.140592 896,883.140592 896,883.140592

Trenutačna tržišna kapitalizacija Osmosis allUSDT je $ 896.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDT je 896.88K, s ukupnom količinom od 896883.140592. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 896.56K.