Osiris (OSIRI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03144684$ 0.03144684 $ 0.03144684 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -9.91% Promjena cijene (7D) -9.91%

Osiris (OSIRI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OSIRItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OSIRI je $ 0.03144684, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OSIRI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -9.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Osiris (OSIRI)

Tržišna kapitalizacija $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Količina u optjecaju 94.83M 94.83M 94.83M Ukupna količina 94,825,000.0 94,825,000.0 94,825,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Osiris je $ 7.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OSIRI je 94.83M, s ukupnom količinom od 94825000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.38K.