Osean (OSEAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00365894$ 0.00365894 $ 0.00365894 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) -1.19% Promjena cijene (7D) -1.04% Promjena cijene (7D) -1.04%

Osean (OSEAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OSEANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OSEAN je $ 0.00365894, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OSEAN se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i -1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Osean (OSEAN)

Tržišna kapitalizacija $ 548.05K$ 548.05K $ 548.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 631.98K$ 631.98K $ 631.98K Količina u optjecaju 849.85M 849.85M 849.85M Ukupna količina 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Osean je $ 548.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OSEAN je 849.85M, s ukupnom količinom od 980000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 631.98K.