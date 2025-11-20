OSCAR Cijena danas

Trenutačna cijena OSCAR (OSCAR) danas je $ 0.00156365, s promjenom od 7.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OSCAR u USD je $ 0.00156365 po OSCAR.

OSCAR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,391,552, s količinom u optjecaju od 892.95M OSCAR. Tijekom posljednja 24 sata, OSCAR trgovao je između $ 0.00150947 (niska) i $ 0.00170175 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02294087, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00116538.

U kratkoročnim performansama, OSCAR se kretao +0.04% u posljednjem satu i +2.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OSCAR (OSCAR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Količina u optjecaju 892.95M 892.95M 892.95M Ukupna količina 892,953,733.3162204 892,953,733.3162204 892,953,733.3162204

