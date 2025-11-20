ORYNTH Cijena danas

Trenutačna cijena ORYNTH (ORY) danas je $ 0.00029661, s promjenom od 16.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ORY u USD je $ 0.00029661 po ORY.

ORYNTH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 296,585, s količinom u optjecaju od 999.92M ORY. Tijekom posljednja 24 sata, ORY trgovao je između $ 0.00025232 (niska) i $ 0.00029869 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00368344, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00011766.

U kratkoročnim performansama, ORY se kretao -0.08% u posljednjem satu i -22.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ORYNTH (ORY)

Tržišna kapitalizacija $ 296.59K$ 296.59K $ 296.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 296.59K$ 296.59K $ 296.59K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,923,678.1193422 999,923,678.1193422 999,923,678.1193422

