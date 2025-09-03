Ormeus Ecosystem (ECO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.56% Promjena cijene (7D) -0.56%

Ormeus Ecosystem (ECO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ECOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECO je $ 1.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ormeus Ecosystem (ECO)

Tržišna kapitalizacija $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.81K$ 21.81K $ 21.81K Količina u optjecaju 3.52B 3.52B 3.52B Ukupna količina 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ormeus Ecosystem je $ 15.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECO je 3.52B, s ukupnom količinom od 4930453136.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.81K.