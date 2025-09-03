OrionPay (ORION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.91% Promjena cijene (7D) -1.91%

OrionPay (ORION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ORIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORION je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORION se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OrionPay (ORION)

Tržišna kapitalizacija $ 7.72K$ 7.72K $ 7.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.72K$ 7.72K $ 7.72K Količina u optjecaju 963.77M 963.77M 963.77M Ukupna količina 963,772,031.962943 963,772,031.962943 963,772,031.962943

