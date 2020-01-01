Orion Money (ORION) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Orion Money (ORION), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Orion Money (ORION) Informacije Orion Money’s vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins. Službena web stranica: https://orion.money/ Kupi ORION odmah!

Orion Money (ORION) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Orion Money (ORION), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 62.33K $ 62.33K $ 62.33K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 655.97K $ 655.97K $ 655.97K Povijesni maksimum: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00065588 $ 0.00065588 $ 0.00065588 Saznajte više o cijeni Orion Money (ORION)

Orion Money (ORION) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Orion Money (ORION) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORION tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORION tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORION tokena, istražite ORION cijenu tokena uživo!

