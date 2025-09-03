Orion Money (ORION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -3.63% Promjena cijene (7D) -30.67% Promjena cijene (7D) -30.67%

Orion Money (ORION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ORIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORION je $ 2.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORION se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -3.63% u posljednjih 24 sata i -30.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Orion Money (ORION)

Tržišna kapitalizacija $ 59.13K$ 59.13K $ 59.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 622.20K$ 622.20K $ 622.20K Količina u optjecaju 95.03M 95.03M 95.03M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orion Money je $ 59.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORION je 95.03M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 622.20K.