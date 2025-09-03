Original Gangsters ($OG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00152896
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) -0.14%
Promjena cijene (7D) +2.26%

Original Gangsters ($OG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $OGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $OG je $ 0.00152896, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $OG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i +2.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 37.09K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.09K
Količina u optjecaju 999.88M
Ukupna količina 999,879,747.164225

Trenutačna tržišna kapitalizacija Original Gangsters je $ 37.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $OG je 999.88M, s ukupnom količinom od 999879747.164225. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.09K.