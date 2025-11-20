Orgo Cijena danas

Trenutačna cijena Orgo (ORGO) danas je $ 0.00835934, s promjenom od 12.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ORGO u USD je $ 0.00835934 po ORGO.

Orgo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,179,594, s količinom u optjecaju od 499.99M ORGO. Tijekom posljednja 24 sata, ORGO trgovao je između $ 0.00730486 (niska) i $ 0.00956028 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01540746, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00115957.

U kratkoročnim performansama, ORGO se kretao +0.98% u posljednjem satu i -14.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Orgo (ORGO)

Tržišna kapitalizacija $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M Količina u optjecaju 499.99M 499.99M 499.99M Ukupna količina 999,990,686.7653587 999,990,686.7653587 999,990,686.7653587

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orgo je $ 4.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORGO je 499.99M, s ukupnom količinom od 999990686.7653587. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.36M.