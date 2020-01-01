ORCA (ORCAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ORCA (ORCAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ORCA (ORCAI) Informacije Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation Službena web stranica: https://www.orcadefai.com/ Bijela knjiga: https://www.orcadefai.com/ Kupi ORCAI odmah!

ORCA (ORCAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ORCA (ORCAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 537.60K $ 537.60K $ 537.60K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 537.60K $ 537.60K $ 537.60K Povijesni maksimum: $ 0.0016782 $ 0.0016782 $ 0.0016782 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0005376 $ 0.0005376 $ 0.0005376 Saznajte više o cijeni ORCA (ORCAI)

ORCA (ORCAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ORCA (ORCAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORCAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORCAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORCAI tokena, istražite ORCAI cijenu tokena uživo!

