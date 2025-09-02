ORCA (ORCAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0016782$ 0.0016782 $ 0.0016782 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -5.66% Promjena cijene (7D) -49.69% Promjena cijene (7D) -49.69%

ORCA (ORCAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ORCAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORCAI je $ 0.0016782, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORCAI se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -5.66% u posljednjih 24 sata i -49.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ORCA (ORCAI)

Tržišna kapitalizacija $ 552.25K$ 552.25K $ 552.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 552.25K$ 552.25K $ 552.25K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,146.736161 999,995,146.736161 999,995,146.736161

Trenutačna tržišna kapitalizacija ORCA je $ 552.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORCAI je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995146.736161. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 552.25K.