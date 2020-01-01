Orby Network USC Stablecoin (USC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Orby Network USC Stablecoin (USC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Orby Network USC Stablecoin (USC) Informacije $USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar. Službena web stranica: https://orby.network Bijela knjiga: https://doc.orby.network/introduction/what-is-orby Kupi USC odmah!

Orby Network USC Stablecoin (USC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Orby Network USC Stablecoin (USC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.45M $ 13.45M $ 13.45M Ukupna količina: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M Količina u optjecaju: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.45M $ 13.45M $ 13.45M Povijesni maksimum: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Povijesni minimum: $ 0.802523 $ 0.802523 $ 0.802523 Trenutna cijena: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Saznajte više o cijeni Orby Network USC Stablecoin (USC)

Orby Network USC Stablecoin (USC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Orby Network USC Stablecoin (USC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USC tokena, istražite USC cijenu tokena uživo!

USC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USC? Naša USC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!