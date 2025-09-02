Orby Network USC Stablecoin (USC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.991133 $ 0.991133 $ 0.991133 24-satna najniža cijena $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.991133$ 0.991133 $ 0.991133 24-satna najviša cijena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Najviša cijena ikada $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Najniža cijena $ 0.802523$ 0.802523 $ 0.802523 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) -0.16% Promjena cijene (7D) -0.41% Promjena cijene (7D) -0.41%

Orby Network USC Stablecoin (USC) cijena u stvarnom vremenu je $1.003. Tijekom protekla 24 sata, USCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.991133 i najviše cijene $ 1.011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USC je $ 1.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.802523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USC se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Orby Network USC Stablecoin (USC)

Tržišna kapitalizacija $ 13.53M$ 13.53M $ 13.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.53M$ 13.53M $ 13.53M Količina u optjecaju 13.49M 13.49M 13.49M Ukupna količina 13,493,179.3276536 13,493,179.3276536 13,493,179.3276536

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orby Network USC Stablecoin je $ 13.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USC je 13.49M, s ukupnom količinom od 13493179.3276536. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.53M.