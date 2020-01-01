Orbs (ORBS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Orbs (ORBS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Orbs (ORBS) Informacije Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Službena web stranica: https://www.orbs.com/ Bijela knjiga: https://www.orbs.com/orbs-position-paper

Orbs (ORBS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Orbs (ORBS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.90M $ 82.90M $ 82.90M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 4.69B $ 4.69B $ 4.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 176.72M $ 176.72M $ 176.72M Povijesni maksimum: $ 0.360443 $ 0.360443 $ 0.360443 Povijesni minimum: $ 0.00469039 $ 0.00469039 $ 0.00469039 Trenutna cijena: $ 0.01767239 $ 0.01767239 $ 0.01767239 Saznajte više o cijeni Orbs (ORBS)

Orbs (ORBS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Orbs (ORBS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORBS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORBS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORBS tokena, istražite ORBS cijenu tokena uživo!

