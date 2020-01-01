Orbs (ORBS) Tokenomika

Orbs (ORBS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Orbs (ORBS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Orbs (ORBS) Informacije

Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one.

In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.

Službena web stranica:
https://www.orbs.com/
Bijela knjiga:
https://www.orbs.com/orbs-position-paper

Orbs (ORBS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Orbs (ORBS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 82.90M
$ 82.90M$ 82.90M
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 4.69B
$ 4.69B$ 4.69B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 176.72M
$ 176.72M$ 176.72M
Povijesni maksimum:
$ 0.360443
$ 0.360443$ 0.360443
Povijesni minimum:
$ 0.00469039
$ 0.00469039$ 0.00469039
Trenutna cijena:
$ 0.01767239
$ 0.01767239$ 0.01767239

Orbs (ORBS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Orbs (ORBS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ORBS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ORBS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ORBS tokena, istražite ORBS cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.