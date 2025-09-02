Orbs (ORBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01755534 $ 0.01755534 $ 0.01755534 24-satna najniža cijena $ 0.01837957 $ 0.01837957 $ 0.01837957 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01755534$ 0.01755534 $ 0.01755534 24-satna najviša cijena $ 0.01837957$ 0.01837957 $ 0.01837957 Najviša cijena ikada $ 0.360443$ 0.360443 $ 0.360443 Najniža cijena $ 0.00469039$ 0.00469039 $ 0.00469039 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -1.41% Promjena cijene (7D) +0.27% Promjena cijene (7D) +0.27%

Orbs (ORBS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01796446. Tijekom protekla 24 sata, ORBStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01755534 i najviše cijene $ 0.01837957, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORBS je $ 0.360443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00469039.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORBS se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i +0.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Orbs (ORBS)

Tržišna kapitalizacija $ 84.19M$ 84.19M $ 84.19M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 179.65M$ 179.65M $ 179.65M Količina u optjecaju 4.69B 4.69B 4.69B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orbs je $ 84.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORBS je 4.69B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 179.65M.