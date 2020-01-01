OrbitAI (ORBIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OrbitAI (ORBIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OrbitAI (ORBIT) Informacije OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI's intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment. Službena web stranica: https://orbitai.org/

OrbitAI (ORBIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OrbitAI (ORBIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 97.32K $ 97.32K $ 97.32K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 102.45K $ 102.45K $ 102.45K Povijesni maksimum: $ 0.752919 $ 0.752919 $ 0.752919 Povijesni minimum: $ 0.00735093 $ 0.00735093 $ 0.00735093 Trenutna cijena: $ 0.01024447 $ 0.01024447 $ 0.01024447 Saznajte više o cijeni OrbitAI (ORBIT)

OrbitAI (ORBIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OrbitAI (ORBIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORBIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORBIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORBIT tokena, istražite ORBIT cijenu tokena uživo!

