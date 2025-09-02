OrbitAI (ORBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0077124 24-satna najviša cijena $ 0.00867467 Najviša cijena ikada $ 0.752919 Najniža cijena $ 0.00735093 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) +7.83% Promjena cijene (7D) -6.74%

OrbitAI (ORBIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00861243. Tijekom protekla 24 sata, ORBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0077124 i najviše cijene $ 0.00867467, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORBIT je $ 0.752919, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00735093.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORBIT se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +7.83% u posljednjih 24 sata i -6.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OrbitAI (ORBIT)

Tržišna kapitalizacija $ 81.82K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.12K Količina u optjecaju 9.50M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OrbitAI je $ 81.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORBIT je 9.50M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.12K.