Oracle xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Oracle xStock (ORCLX) danas je $ 234.9, s promjenom od 0.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ORCLX u USD je $ 234.9 po ORCLX.

Oracle xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,137,145, s količinom u optjecaju od 4.84K ORCLX. Tijekom posljednja 24 sata, ORCLX trgovao je između $ 226.24 (niska) i $ 246.78 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 341.33, dok je rekordna najniža cijena bila $ 226.24.

U kratkoročnim performansama, ORCLX se kretao -0.80% u posljednjem satu i -0.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Oracle xStock (ORCLX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Količina u optjecaju 4.84K 4.84K 4.84K Ukupna količina 29,239.58813852975 29,239.58813852975 29,239.58813852975

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oracle xStock je $ 1.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORCLX je 4.84K, s ukupnom količinom od 29239.58813852975. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.87M.