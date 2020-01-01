Oracle AI (ORACLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Oracle AI (ORACLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Oracle AI (ORACLE) Informacije OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology. Službena web stranica: https://www.oracleai.app/ Bijela knjiga: https://www.oracleai.app/files/oracle-deck.pdf Kupi ORACLE odmah!

Oracle AI (ORACLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oracle AI (ORACLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 104.02K $ 104.02K $ 104.02K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 812.69M $ 812.69M $ 812.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 128.00K $ 128.00K $ 128.00K Povijesni maksimum: $ 0.01300449 $ 0.01300449 $ 0.01300449 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000128 $ 0.000128 $ 0.000128 Saznajte više o cijeni Oracle AI (ORACLE)

Oracle AI (ORACLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Oracle AI (ORACLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORACLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORACLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORACLE tokena, istražite ORACLE cijenu tokena uživo!

ORACLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ORACLE? Naša ORACLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ORACLE predviđanje cijene tokena odmah!

