Oracle AI (ORACLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01300449 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.30% Promjena cijene (7D) -19.45%

Oracle AI (ORACLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ORACLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORACLE je $ 0.01300449, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORACLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i -19.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oracle AI (ORACLE)

Tržišna kapitalizacija $ 103.49K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 127.28K Količina u optjecaju 813.06M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oracle AI je $ 103.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORACLE je 813.06M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.28K.