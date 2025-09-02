ORA Coin (ORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00616162, 24-satna najviša cijena $ 0.0081864, Najviša cijena ikada $ 5.37, Najniža cijena $ 0.00616162, Promjena cijene (1H) -0.01%, Promjena cijene (1D) -13.44%, Promjena cijene (7D) -48.32%

ORA Coin (ORA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00676925. Tijekom protekla 24 sata, ORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00616162 i najviše cijene $ 0.0081864, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORA je $ 5.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00616162.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORA se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -13.44% u posljednjih 24 sata i -48.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ORA Coin (ORA)

Tržišna kapitalizacija $ 381.30K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.26M, Količina u optjecaju 56.32M, Ukupna količina 333,333,333.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ORA Coin je $ 381.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORA je 56.32M, s ukupnom količinom od 333333333.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.26M.