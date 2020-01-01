Opus CASH (CASH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Opus CASH (CASH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Opus CASH (CASH) Informacije

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile.

Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD.

  • A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.
  • A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

Službena web stranica:
https://www.opus.money/

Opus CASH (CASH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Opus CASH (CASH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 343.92K
Ukupna količina:
$ 344.88K
Količina u optjecaju:
$ 344.88K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 343.92K
Povijesni maksimum:
$ 1.091
Povijesni minimum:
$ 0.944728
Trenutna cijena:
$ 0.998057
Opus CASH (CASH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Opus CASH (CASH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CASH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CASH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CASH tokena, istražite CASH cijenu tokena uživo!

CASH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CASH? Naša CASH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.