Opus CASH (CASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995979 $ 0.995979 $ 0.995979 24-satna najniža cijena $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.995979$ 0.995979 $ 0.995979 24-satna najviša cijena $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Najviša cijena ikada $ 1.091$ 1.091 $ 1.091 Najniža cijena $ 0.944728$ 0.944728 $ 0.944728 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.06% Promjena cijene (7D) -0.06%

Opus CASH (CASH) cijena u stvarnom vremenu je $0.997723. Tijekom protekla 24 sata, CASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995979 i najviše cijene $ 1.003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CASH je $ 1.091, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.944728.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CASH se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Opus CASH (CASH)

Tržišna kapitalizacija $ 368.57K$ 368.57K $ 368.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 368.57K$ 368.57K $ 368.57K Količina u optjecaju 369.38K 369.38K 369.38K Ukupna količina 369,383.649314572 369,383.649314572 369,383.649314572

Trenutačna tržišna kapitalizacija Opus CASH je $ 368.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CASH je 369.38K, s ukupnom količinom od 369383.649314572. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 368.57K.