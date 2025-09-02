Više o CASH

Opus CASH Cijena (CASH)

1 CASH u USD cijena uživo:

$0.997723
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Opus CASH (CASH)
Opus CASH (CASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.995979
24-satna najniža cijena
$ 1.003
24-satna najviša cijena

$ 0.995979
$ 1.003
$ 1.091
$ 0.944728
-0.00%

-0.05%

-0.06%

-0.06%

Opus CASH (CASH) cijena u stvarnom vremenu je $0.997723. Tijekom protekla 24 sata, CASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995979 i najviše cijene $ 1.003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CASH je $ 1.091, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.944728.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CASH se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Opus CASH (CASH)

$ 368.57K
--
$ 368.57K
369.38K
369,383.649314572
Trenutačna tržišna kapitalizacija Opus CASH je $ 368.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CASH je 369.38K, s ukupnom količinom od 369383.649314572. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 368.57K.

Opus CASH (CASH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Opus CASH u USD iznosila je $ -0.000580994087676.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Opus CASH u USD iznosila je $ -0.0008864768.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Opus CASH u USD iznosila je $ -0.0028565807.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Opus CASH u USD iznosila je $ +0.0007906676374014.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000580994087676-0.05%
30 dana$ -0.0008864768-0.08%
60 dana$ -0.0028565807-0.28%
90 dana$ +0.0007906676374014+0.08%

Što je Opus CASH (CASH)

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

Resurs Opus CASH (CASH)

Opus CASH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Opus CASH (CASH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Opus CASH (CASH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Opus CASH.

Provjerite Opus CASH predviđanje cijene sada!

CASH u lokalnim valutama

Opus CASH (CASH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Opus CASH (CASH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CASH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Opus CASH (CASH)

Koliko Opus CASH (CASH) vrijedi danas?
Cijena CASH uživo u USD je 0.997723 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CASH u USD?
Trenutačna cijena CASH u USD je $ 0.997723. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Opus CASH?
Tržišna kapitalizacija za CASH je $ 368.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CASH?
Količina u optjecaju za CASH je 369.38K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CASH?
CASH je postigao ATH cijenu od 1.091 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CASH?
CASH je vidio ATL cijenu od 0.944728 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CASH?
24-satni obujam trgovanja za CASH je -- USD.
Hoće li CASH još narasti ove godine?
CASH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CASH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Opus CASH (CASH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

