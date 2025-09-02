Opus (OPUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00751532 $ 0.00751532 $ 0.00751532 24-satna najniža cijena $ 0.00913775 $ 0.00913775 $ 0.00913775 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00751532$ 0.00751532 $ 0.00751532 24-satna najviša cijena $ 0.00913775$ 0.00913775 $ 0.00913775 Najviša cijena ikada $ 0.084014$ 0.084014 $ 0.084014 Najniža cijena $ 0.00199473$ 0.00199473 $ 0.00199473 Promjena cijene (1H) +0.96% Promjena cijene (1D) -9.51% Promjena cijene (7D) -12.65% Promjena cijene (7D) -12.65%

Opus (OPUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00825473. Tijekom protekla 24 sata, OPUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00751532 i najviše cijene $ 0.00913775, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPUS je $ 0.084014, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00199473.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPUS se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, -9.51% u posljednjih 24 sata i -12.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Opus (OPUS)

Tržišna kapitalizacija $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,921,412.360548 999,921,412.360548 999,921,412.360548

Trenutačna tržišna kapitalizacija Opus je $ 8.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPUS je 999.92M, s ukupnom količinom od 999921412.360548. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.25M.