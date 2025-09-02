Više o OPTR

opTrade AI Logotip

opTrade AI Cijena (OPTR)

Neuvršten

1 OPTR u USD cijena uživo:

$0.59554
$0.59554
+1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena opTrade AI (OPTR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:58:35 (UTC+8)

opTrade AI (OPTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.133962
$ 0.133962
24-satna najniža cijena
$ 0.60345
$ 0.60345
24-satna najviša cijena

$ 0.133962
$ 0.133962

$ 0.60345
$ 0.60345

$ 2.34
$ 2.34

$ 0.133962
$ 0.133962

-0.23%

+1.60%

-10.07%

-10.07%

opTrade AI (OPTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.59554. Tijekom protekla 24 sata, OPTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.133962 i najviše cijene $ 0.60345, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPTR je $ 2.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.133962.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPTR se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +1.60% u posljednjih 24 sata i -10.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu opTrade AI (OPTR)

$ 512.45K
$ 512.45K

--
--

$ 595.53K
$ 595.53K

860.49K
860.49K

1,000,000.0
1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija opTrade AI je $ 512.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPTR je 860.49K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 595.53K.

opTrade AI (OPTR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz opTrade AI u USD iznosila je $ +0.00938913.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz opTrade AI u USD iznosila je $ -0.0813593993.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz opTrade AI u USD iznosila je $ -0.0728567556.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz opTrade AI u USD iznosila je $ -1.234419655750912.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00938913+1.60%
30 dana$ -0.0813593993-13.66%
60 dana$ -0.0728567556-12.23%
90 dana$ -1.234419655750912-67.45%

Što je opTrade AI (OPTR)

Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.

Resurs opTrade AI (OPTR)

Službena web-stranica

opTrade AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će opTrade AI (OPTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših opTrade AI (OPTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za opTrade AI.

Provjerite opTrade AI predviđanje cijene sada!

OPTR u lokalnim valutama

opTrade AI (OPTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike opTrade AI (OPTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OPTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o opTrade AI (OPTR)

Koliko opTrade AI (OPTR) vrijedi danas?
Cijena OPTR uživo u USD je 0.59554 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OPTR u USD?
Trenutačna cijena OPTR u USD je $ 0.59554. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija opTrade AI?
Tržišna kapitalizacija za OPTR je $ 512.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OPTR?
Količina u optjecaju za OPTR je 860.49K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OPTR?
OPTR je postigao ATH cijenu od 2.34 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OPTR?
OPTR je vidio ATL cijenu od 0.133962 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OPTR?
24-satni obujam trgovanja za OPTR je -- USD.
Hoće li OPTR još narasti ove godine?
OPTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OPTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:58:35 (UTC+8)

opTrade AI (OPTR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.