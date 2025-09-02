opTrade AI (OPTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.133962 $ 0.133962 $ 0.133962 24-satna najniža cijena $ 0.60345 $ 0.60345 $ 0.60345 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.133962$ 0.133962 $ 0.133962 24-satna najviša cijena $ 0.60345$ 0.60345 $ 0.60345 Najviša cijena ikada $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Najniža cijena $ 0.133962$ 0.133962 $ 0.133962 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +1.60% Promjena cijene (7D) -10.07% Promjena cijene (7D) -10.07%

opTrade AI (OPTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.59554. Tijekom protekla 24 sata, OPTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.133962 i najviše cijene $ 0.60345, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPTR je $ 2.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.133962.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPTR se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +1.60% u posljednjih 24 sata i -10.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu opTrade AI (OPTR)

Tržišna kapitalizacija $ 512.45K$ 512.45K $ 512.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 595.53K$ 595.53K $ 595.53K Količina u optjecaju 860.49K 860.49K 860.49K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija opTrade AI je $ 512.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPTR je 860.49K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 595.53K.