Optopia AI Cijena danas

Trenutačna cijena Optopia AI (OPAI) danas je $ 0.00000267, s promjenom od 2.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OPAI u USD je $ 0.00000267 po OPAI.

Optopia AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,819.32, s količinom u optjecaju od 6.54B OPAI. Tijekom posljednja 24 sata, OPAI trgovao je između $ 0.00000254 (niska) i $ 0.00000276 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00315088, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000016.

U kratkoročnim performansama, OPAI se kretao -1.74% u posljednjem satu i -7.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Optopia AI (OPAI)

Tržišna kapitalizacija $ 17.82K$ 17.82K $ 17.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.24K$ 27.24K $ 27.24K Količina u optjecaju 6.54B 6.54B 6.54B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Optopia AI je $ 17.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPAI je 6.54B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.24K.