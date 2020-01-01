OptionsAI (OPTION) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OptionsAI (OPTION), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OptionsAI (OPTION) Informacije Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Službena web stranica: https://www.optionsai.tech/ Bijela knjiga: https://options--ai.gitbook.io/options-ai Kupi OPTION odmah!

OptionsAI (OPTION) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OptionsAI (OPTION), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.35K $ 34.35K $ 34.35K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.41K $ 40.41K $ 40.41K Povijesni maksimum: $ 0.571095 $ 0.571095 $ 0.571095 Povijesni minimum: $ 0.00404118 $ 0.00404118 $ 0.00404118 Trenutna cijena: $ 0.00404118 $ 0.00404118 $ 0.00404118 Saznajte više o cijeni OptionsAI (OPTION)

OptionsAI (OPTION) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OptionsAI (OPTION) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OPTION tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OPTION tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OPTION tokena, istražite OPTION cijenu tokena uživo!

